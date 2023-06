Je salue cette reconnaissance, parce que si Sylviane Agacinski n'est pas seulement cette philosophe féministe, de gauche, épouse de Lionel Jospin, elle est d'abord une femme engagée. Elle a porté le fer en faveur de l'égalité hommes-femmes, elle s'est engagée contre le prosélytisme islamiste, contre le port du voile qui est "une pratique ancienne liée à l'autorité masculine, et à la mise sous tutelle des femmes". Elle s'est aussi positionnée contre la GPA, elle a fait valoir sa réticence face à la PMA pour toutes les femmes. Et puis, tous ses questionnements autour de l'enfant et de la filiation.

Elle a aussi consacré beaucoup de temps au sujet du couple et de la sexualité, et là encore, elle a mené le combat contre la théorie du genre. Elle s'oppose au discours qui consiste à dire que le statut d'homme ou de femme est une construction sociale et culturelle. Pour Sylviane Agacinski, le statut de l'homme ou de la femme est défini simplement par la nature.

On aime ou on n'aime pas Sylviane Agacinski, mais c'est une combattante qui n'est pas dans le conflit. Elle ne cherche pas la polémique, elle étaye, elle argumente, elle assume ses positions, mais elle, au moins, elle est polie.

