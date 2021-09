Économie : "la marche vers l'égalité a permis la prospérité" du pays, estime Piketty

D'abord une grande histoire de l'inégalité ? Dans son nouvel ouvrage publié aux éditions du Seuil, Thomas Piketty, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'École d'Économie de Paris, propose Une brève histoire de l'égalité, et constate que "dans le long terme, les choses vont plutôt dans la bonne direction". D'ailleurs, "la marche vers l'égalité a permis la prospérité" du pays, rappelle-t-il.

"Nous vivons malgré tout aujourd'hui dans des sociétés qui sont plus égalitaires en terme de revenus et de patrimoines", explique ainsi l'économiste au micro de RTL. "Nous voyons aussi que les inégalités de genre et d'origine ont quand même tendance à diminuer", poursuit celui qui appelle à "continuer le mouvement sur une base historique solide".

"À la fin, cela dépend aussi des implications de chacun car il s'agit d'un processus qui se nourrit de mobilisations politiques et sociales", indique Thomas Piketty. Selon lui, cette marche vers l'égalité a débuté à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la Révolution française de 1789, mais aussi la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791. Ces deux événements ont marqué "le début de la fin des sociétés de privilèges, mais nous sommes encore très loin de l'égalité de participation". La route est donc encore longue à en croire l'économiste.