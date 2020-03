Divorce : Les enfants au cœur du conflit

publié le 13/03/2020 à 01:19

Jean-Michel a eu une relation pendant 10 ans avec un homme qui était violent. Depuis 2 ans ils en sont plus ensemble. Ayant vécu une enfance dramatique, Jean-Michel n'a jamais été aimé dans ses relations sentimentales. Il se demande si un jour il aura "le droit d'être aimé".

La fille d'Annick est mariée depuis 15 ans. Depuis plusieurs années, son mari est de plus en plus absent, et lui a dit qu'il voulait qu'elle parte. La fille d'Annick est malheureuse mais semble ne pas réagir face à la situation. Voyant cette situation et sa fille de plus en plus minée, Annick aimerait que sa fille réagisse mais ne veut pas la brusquer.

Brigitte a entendu le témoignage de Séverine qui se sentait seule depuis le décès fulgurant de son mari. Brigitte a aussi voulu faire son deuil seule, au départ. Mais ne supportant plus les plaintes de son entourage, elle a décidé de rencontrer de nouvelles personnes. Avec ces activités et ce nouvel entourage, Brigitte réussi à avancer et à revivre sa vie de façon plus apaisée.

Suite à un divorce conflictuel, Jacky n'a plus vu ses enfants depuis 16 ans. Aujourd'hui il ont 30 et 32 ans. Jacky a tout essayé pour tenter de leur parler, mais ils refusent. Il voudrait leur dire qu'il n'est pas l'homme décrit par leur mère. Jacky pense que ses enfants l'ont oublié et ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas le voir.

Yann a vécu la même histoire de Jacky, cette année, il a revu sa fille après plus de 20 ans d'absence.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

