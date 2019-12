Affaire Daval : la maman d'Alexia "se battra jusqu'au bout pour elle".

publié le 17/12/2019 à 21:01

Nous faisons le point sur le meurtre d’Alexia Daval par son mari Jonathann, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Après avoir joué les veufs éplorés, et invoqué la piste d’un complot familial, Jonathan Daval a fini par avouer avoir frappé, étranglé et brûlé son épouse à la suite d’une dispute qui aurait dégénérée par ce qu’il aurait refusé à celle-ci un rapport sexuel.

Un peu plus de deux ans après ce drame, la juge d’instruction chargée du dossier a mis un point final à l’instruction, ce qui ouvre la voie à un procès qui pourrait se tenir en 2020 devant la cour d’assises de Haute-Saône. La justice considère donc, comme l’a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Besançon, que tout ce qui a été utile à la manifestation de la vérité a été fait, avec, à la clé plus de 50 expertises et d’énormes moyens techniques développés.

Pourtant, les proches d’Alexia Daval sont convaincus que Jonathann n’a pas tout dit et qu’il aurait même peut-être tenté d’empoisonner son épouse à petit feu pendant de nombreux mois. Ils demandent donc que cette hypothèse soit vérifiée car on a, disent-ils, trouvé à l’autopsie des traces de médicaments, et notamment de somnifères puissants, qu’Alexia n’aurait jamais utilisé à cause de sa démarche de procréation médicalement assistée.

Nos invités

Isabelle Fouillot, mère d'Alexia Daval.

Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat

Louise Colombet, journaliste au Parisien.