Le dernier trésor de Pablo Picasso...dans un garage !

publié le 05/12/2019 à 21:01

Ce soir dans l'Heure du Crime, nous allons aller aux frontières de l'art et de la chronique judiciaire, avec ce qu'on pourrait appeler « le nouveau mystère Picasso ». Une affaire qui depuis neuf ans alimente les rumeurs les plus folles et mobilise la justice. C’est l'histoire de 271 œuvres originales du plus grand artiste du 20ème siècle, sorties comme par enchantement d'un garage de la Côte d'Azur. Un trésor à 60 millions d'euros ! « Un don des Picasso », va aussitôt affirmer un couple de retraités anonymes : les époux Le Guennec. Pierre Le Guennec était l'ancien électricien des Picasso, devenu homme à tout faire dans la villa de Mougins. Il aurait reçu ces créations inédites, en cadeau pour services rendus.

Il y aura trois procès pour déterminer à qui appartiennent ces œuvres. Mais surtout savoir d'où elles viennent ! Le mardi 19 novembre 2019, la Cour d'appel de Lyon a enfin tranché dans cette saga judiciaire, dans laquelle même la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer. La Cour d'appel a confirmé les précédents jugements : la condamnation à deux ans de prison avec sursis de Pierre Le Guennec, 80 ans, et de son épouse Danielle, 76 ans. Pour le recel de 271 œuvres de Pablo Picasso. La justice n'a pas cru au cadeau. Point final donc à cette affaire... Sauf que l'affaire a sans doute soulevé plus de questions que de réponses...Aujourd'hui encore, malgré leur condamnation, les Le Guennec continuent à nier tout vol, dissimulation ou recel de ces esquisses et dessins datées de 1900 à 1932...

Si la justice n'a pas cru le couple Le Guennec, elle n'a pas non plus établi le vol...Alors d'où vient ce trésor qui dormait dans un garage ? Pourquoi a t-il fait refait surface ? D'autres personnages se cachent-ils derrière cette affaire qui lève aussi le voile sur les dernières années de Pablo Picasso, entre ombres et lumières ?



Nos invités

Maître Jean-Jacques Neuer, avocat du fils du peintreClaude Ruiz-Picasso.

Maître Olivier de Baeque, avocat de Maya Ruiz Picasso, fille du peintre

Julien Fautrat, journaliste-reporter à RTL.