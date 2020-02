Besançon : un homme de 31 ans porté disparu après une soirée en boîte de nuit

publié le 25/02/2020 à 14:14

La police de Besançon a lancé un appel à témoins ce mardi 25 février après la disparition d'un homme de 31 ans, vu pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme, Marin Toulier, aperçu entre 2h30 et 3h du matin à la sortie de la discothèque "Le Styl", n'a depuis plus donné signe de vie.

D'après l'appel à témoins lancé par la police et relayé par plusieurs médias dont l'Est Républicain, Marin Toulier est originaire d'Angers et réside à Besançon depuis quatre ans. Il serait vêtu d'un "bombers noir, jean, baskets et d'une casquette de ville gris foncé". D'après le quotidien local, Marin a passé la soirée de samedi avec un groupe de trois amis dans une discothèque appelée "Le Styl", située Grande Rue à Besançon.

Ne voyant pas Marin rentrer chez lui au petit matin, sa conjointe a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Toute personne l'ayant aperçu est invitée à contacter le commissariat de Besançon au 03.81.21.11.22", indiquent les policiers.