publié le 08/12/2018 à 10:18

L'un des hommes soupçonnés d'avoir agressé des policiers samedi dernier et qui avait volé un fusil d’assaut HKG36 a été interpellé le 5 décembre. Il a été retrouvé grâce aux investigations du 1er DPJ et mis en examen pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec violence et infraction à la législation sur les armes à feu. Il est en détention provisoire.



Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit d’un homme sans domicile connu, qui ne serait relié à aucune mouvance ultra (droite ou gauche). Les investigations sont toujours en cours car le fusil n’a pas encore été retrouvé.