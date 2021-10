Un porte-parole de la métropole a assuré qu'"il n'y a plus de préavis de grève" concernant les éboueurs à Marseille

Un porte-parole de la métropole a assuré qu'"il n'y a plus de préavis de grève" concernant les éboueurs à Marseille Crédits : Nicolas TUCAT / AFP

Au lendemain des pluies intenses qui ont entraîné des tonnes de déchets à la Méditerranée, des élus de la mairie socialiste de Marseille ont dénoncé un "écocide" ce mardi 5 octobre, pointant la responsabilité de la métropole, en charge de la propreté. "Je suis en colère parce qu'hier, c'est un coup de poignard qui a été porté à une mer Méditerranée qui est déjà en grande souffrance, c'est un écocide", a fustigé Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille en charge de la biodiversité marine.

Hier lundi, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations s'est abattu sur Marseille, où les poubelles s'amoncelaient dans les rues depuis une semaine, du fait d'une grève des éboueurs.

Les élus marseillais ont ainsi demandé que la ville récupère la compétence de la gestion des déchets. De son côté, un porte-parole de la métropole a assuré qu'"il n'y a plus de préavis de grève concernant les agents de collecte de la Métropole": "Nous nous étions engagés à remettre les rues en état sous une semaine, car les tournées ne peuvent faire la collecte du jour et le surplus en une seule fois, et l'épisode pluvio-orageux d'hier a entraîné du travail supplémentaire", a-t-il ajouté.

Ce mardi matin, des tonnes de déchets emportés par la crue de l'Huveaune et les pluies étaient déjà arrivés sur les plages. Dans de nombreux quartiers de la ville, aucun déchet n'a été ramassé depuis le début de la grève le 23 septembre, ont constaté plusieurs journalistes de l'AFP.