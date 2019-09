Les villes bientôt dépolluées grâce aux algues ?

publié le 13/09/2019 à 05:12

C'est un tube bleu de 3 mètres de haut. Installé juste à la sortie de la gare RER de Poissy (Yvelines), sur une place assez polluée. Dans ce tube, il y a de l'eau et des algues. Et ces algues grignotent la pollution de l'air qui est autour de la colonne. Elles se nourrissent des particules et des poussières.

Quand elles ont bien mangé, il faut changer l'eau de temps en temps. Les algues sont envoyées directement à la station d'épuration de Poissy dans un bassin et là, elles fermentent, se transforment en gaz qui est récupéré pour faire de l'électricité. La pollution permet donc de nous éclairer... C'est presque magique.



C'est le groupe Suez qui a mis au point cette technologie et qui a présenté jeudi 12 septembre les résultats. Au départ, ses ingénieurs pensaient capter uniquement le CO2 qui réchauffe le climat. Et puis ils se sont aperçus que les algues mangent aussi les polluants qui encrassent nos poumons. Elles détruisent 97% du dioxyde d'azote et 75% des particules fines.

Une colonne ne va évidemment pas dépolluer une ville comme Paris, mais l'idée était de prouver que ça peut marcher. Maintenant, Suez pense en construire des plus grandes, pour avoir vraiment un impact sur la qualité de l'air. Une colonne de 3 mètres, ça capte autant de pollution qu'une vingtaine d'arbres. Elles pourraient être installées plutôt vers des lieux très pollués comme les tunnels, ou pour protéger des populations sensibles, dans des cours d'école ou d'hôpitaux.