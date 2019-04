Des pompiers refusent un don de 2.382 euros offert par des "gilets jaunes"

publié le 19/04/2019 à 13:52

L'affaire n'est pas liée à l'intervention des pompiers de Paris dans l'incendie de Notre-Dame. Pourtant, quelques mois plus tôt, en décembre 2018, des "gilets jaunes" de Marennes-Oléron (Charente-Maritime) avaient pris l'initiative de lancer une collecte au profit de l’Oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers (ODP). Une belle intention, que l'association - dédiée à la protection des orphelins et des familles de Sapeurs-Pompiers décédés en service - a cependant décliné.



Derrière ce refus, qui peut paraître surprenant, se cache une raison précise que révèle Sud Ouest : comme de nombreuses instituions et personnalités, l'ODP refuse de se voir associée au mouvement. Car en dépit de la générosité de leur opération, baptisée "Les gilets jaunes ont du cœur", les militants ont récolté les fonds - un total de 2.382 euros - en vendant des autocollants "ras-le-bol" et "ras-le-cul" lors de marches dans plusieurs villes, et d'opérations "péages ouverts". Une communication que l'association ne cautionne pas.

Bien décidés à rentabiliser la somme, le groupe de "gilets jaunes" a donc proposé le don à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), qui l'a également refusé. Après un autre refus, ce sont finalement les Centres communaux d’action sociale (CCAS) de Marennes, Bourcefranc, Le Château-d’Oléron, Dolus et Saint-Georges-d’Oléron qui ont accepté l'offre, se partageant 417 euros chacun. Par ailleurs, un boulanger de l'île d’Oléron s'est vu offrir 300 euros pour avoir accepté que les militants installent leur campement sur son terrain.