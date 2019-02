publié le 12/02/2019 à 00:37

Le mouvement pénalise l'emploi. C'est du moins ce qui ressort, après 13 semaines de mobilisation, du dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement au profit des entreprises touchées par la crise des "gilets jaunes".



Près de 70.000 salariés sont concernés, selon des chiffres consultés par l'Opinion. C'est 10.000 de plus qu'il y a un mois. Presque 5.000 entreprises avaient ainsi souscrit début février à une demande d'activité partielle pour cause de "gilets jaunes".



Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement affectées : 93.3% des demandeurs sont des structures de moins de 50 salariés et 98.5% proviennent d'entreprises de moins de 250 personnes.

Logiquement, les secteurs les plus impactés sont le commerce (+35% de demande), les transports ou encore le bâtiment (13.9%) alors que géographiquement on retrouve des activités partielles à la hausse à la Réunion, en Occitanie, ou encore dans le Grand Est.