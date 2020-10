Divorce : de l'amour à la haine

publié le 08/10/2020 à 02:09

Lorsqu'Olivier a reçu la demande de divorce de sa femme, son monde s'est écroulé. Mais ce n'était que le début. Il a par la suite découvert son ex-femme sous un nouveau jour. Il se demande encore pourquoi elle a agi avec autant de brutalité et de violence, que ce soit avec lui ou avec leur fils. Aujourd'hui, Olivier tente de se reconstruire, mais a perdu énormément confiance en lui et en les femmes.

Bernard ressent le besoin de parler. Depuis quelques années, il se renferme sur lui même. Sa femme est partie et il a perdu son emploi. Il a l'impression qu'il ne vaut plus rien. Il ne parle à personne et n'a même plus la motivation de pratiquer les loisirs qui lui faisaient du bien.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



