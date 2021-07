Départ en vacances : quand Bison Futé recommande-t-il de prendre la route ce week-end ?

Les grands départs en vacances sont là ! Et à quelques heures de prendre la route, nombreux d'entre vous se demandent quel est le meilleur horaire pour partir et ainsi éviter les embouteillages. Bison Futé voit orange pour ce vendredi 2 juillet dans le sens des départs et rouge en Île-de-France. La circulation sera également difficile samedi. En revanche, la carte sera verte dimanche.

Si on regarde plus précisément les conditions, il est recommandé de ne pas quitter l'Île-de-France entre 14 heures et 19 heures ce vendredi. La circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements surviendront, prévient Bison Futé. Le Boulevard Périphérique, les autoroutes A86 et A6b, seront également concernés par ces difficultés jusque tard dans la soirée. De même pour les autres grandes métropoles, optez pour des départs en fin de soirée si vous comptez prendre la route aujourd'hui.

Pour samedi, il est conseillé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8h, les autres grandes ville avant 9h. Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 16h, l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 14h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h.