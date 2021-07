Départ en vacances : 5 conseils pour payer son essence moins cher

Vendredi 2 juillet, les premiers grands départs en vacances sont là ! À quelques heures de prendre la route et de faire le plein d'essence, nous vous proposons cinq astuces pour faire des économies et payer votre carburant moins cher.

Le gazole, carburant le plus vendu, vaut ce vendredi 2 juillet en moyenne 1,457 €/l. L'essence super sans plomb 95 est à 1,578 €/l . Quant au SP95-E10, qui contient jusqu'à 10% d'éthanol, s'établit à 1,556 €/l . Enfin, le SP98 est vendu 1,641 €/l .

Les prix des carburants à la pompe varient en fonction de plusieurs paramètres comme le cours du baril de pétrole, le taux de change euro-dollar, le niveau des stocks de produits pétroliers et de la demande, ainsi que des taxes.

Afin d'alléger votre budget alloué aux vacances d'été, voici quelques conseils pour payer votre essence moins cher.

1. Comparer les prix

Rien de nouveau, les pompes à essences ne proposent pas toutes les mêmes prix pour leurs services. Afin de savoir quels revendeurs affichent les prix les plus avantageux autour de chez vous, le gouvernement a mis en place la plateforme prix-carburant.gouv.fr.

Sur celle-ci, il vous suffit de rentrer quelques informations : le carburant utilisé, le lieu, le type d'enseigne... Après quoi, le site vous redirige vers les stations qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez également planifier votre itinéraire afin de trouver les stations sur votre route.

D'autres sites basés sur le même principe sont disponibles en ligne, tels que mon-essence.fr et zagaz.com.

2. Quelle fournisseur choisir ?

Les stations-services des grandes enseignes coûtent en général moins cher que les stations-essences en bordure d'autoroute. Cette différence de prix s'explique par des loyers plus élevés pour les boutiques autoroutières. Pensez donc à faire le plein avant de partir. Planifiez votre départ, n'opérez pas dans la précipitation. Faire le plein dans les départements plus enclavés est plus onéreux car les stations-essences y sont plus rares.

3. Parer son véhicule

Assurez-vous que votre véhicule est dans un état optimal. Une voiture en bon état minimise la consommation de carburant. Les professionnels conseillent de vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois. Il reste indispensable de le faire avant un long voyage.

4. Optimiser sa conduite

Quelques habitudes d'écoconduite vous permettront d'économiser du carburant : adapter son allure, ne pas monter trop haut dans les tours (changer de vitesse à partir de 2.000 T/min pour un moteur diesel et 2.500 T/min pour les moteurs essence), rouler sans à-coups, anticiper, éteindre le moteur à l'arrêt.



5. Éviter la climatisation

La climatisation consomme beaucoup de carburant. Pour rafraîchir votre habitacle, mieux vaut donc ouvrir la fenêtre. Ce conseil n'a pas lieu d'être sur l'autoroute. À vitesse élevée, des fenêtres ouvertes nuisent à l'aérodynamisme et demandent plus d'efforts au véhicule pour maintenir son allure. Il est donc recommandé dans ce cas d'utiliser la climatisation.