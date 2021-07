Départ en vacances : comment rouler en toute sécurité ?

Pour un trajet en toute sécurité, il est important de bien vérifier le chargement de sa voiture. Le conseil est de placer les objets les plus lourds, comme les gros sacs et les valises, dans le coffre pour éviter toute mauvaise surprise en cas de coup de frein.

Et surtout ne rien mettre sur la plage arrière ! Car même l'objet le plus anodin peut se transformer en véritable danger, met en garde Christophe Ramond de la Prévention routière. "En cas de collision, une bouteille d'eau d'un litre et demi se transforme en un projectile de 50 kilos", assure-t-il.



Important aussi : vérifier l'état de vos pneus. Un automobiliste sur deux roule encore l'été avec des pneus sous-gonflés. "Le grand risque sur autoroute est que les pneumatiques chauffent trop et se déchaussent. On a des véhicules chaque année qui perdent leurs pneumatiques. Parfois, ça peut provoquer des accidents très graves. Si le véhicule est très chargé et si on va prendre l'autoroute, on augmente un petit peu la pression d'environ 0,2 à 0,3 bars."



Plus de sécurité mais aussi des économies. Avec un pneu sous-gonflé, vous risquez de passer plus souvent à la pompe (un litre de plus aux 100 kilomètres) surtout si votre voiture est chargée. Sachez que 100 kilos de charge c'est 5% de consommation en plus.