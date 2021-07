Défilé du 14 juillet 2021 : la patrouille de France aux couleurs du "Petit Prince"

Ce sera l'une des particularités de cette édition 2021 du défilé traditionnel du 14-juillet. Les avions de la Patrouille de France mettront à l'honneur Le Petit Prince, personnage de l’œuvre la plus connue du romancier Antoine de Saint-Exupéry.

Un choix décidé pour marquer les 75 ans de la parution du livre en France. Celui-ci est initialement sorti aux États-Unis en 1943, mais n'a été disponible en France qu'en 1946, deux ans après la mort de l'auteur.

"Cet hommage honore ainsi la mémoire et les valeurs humanistes universelles de l'écrivain mondialement connu Antoine de Saint-Exupéry, pionnier de l'aviation et combattant français", ont indiqué dans un communiqué commun l'armée de l'Air et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry.

Concrètement, 10 avions militaires de la Patrouille de France orneront des "visuels inspirés des aquarelles du Petit Prince", avec le Petit Prince lui-même et le fameux ciel étoilé retrouvé dans les illustrations de l’œuvre. Aviateur, Antoine de Saint-Exupéry est disparu en vol en juillet 1944.