"RTL Noël" : la webradio pour se plonger dans l'esprit des fêtes

publié le 23/11/2020 à 12:12

Noël s'invite sur RTL. Depuis le 20 novembre, la webradio RTL Noël vous accompagne dans cette période de fin d'année difficile, pour vous faire chanter, danser et vous changer les idées à l'approche des fêtes de Noël.

Dans RTL Noël, l'émission de Flavie Flament, On est fait pour s'entendre, s'appelle désormais On est fait pour se détendre de 15h à 15h30 du lundi au vendredi. L'occasion de parler, musique, cinéma, séries et cuisine, afin d'adoucir de confinement.

Jusqu'au 30 décembre, vous entendrez une programmation musicale spéciale sur différents thèmes : comme les tubes de l'été ou encore une journée spéciale consacrée aux musiques italiennes. Les grands standards de Noël seront aussi diffusés, pour le plaisir des oreilles de toutes les générations. Toujours en musique, vous aurez droit à un week-end spécial Johnny Hallyday, les 4 et 5 décembre prochain. Un titre du chanteur, disparu en 2017, sera alors diffusé dans chacune des émissions de RTL.

Enfin, du 7 au 20 décembre prochain, c'est le Grand Jeu de Noël tous les jours de 9h30 à 11h30 dans Ça peut vous arriver avec Julien Courbet et les Grosses Têtes de Laurent Ruquier de 15h30 à 18h avec entre autres, 5.000 euros cash à remporter.