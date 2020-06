Déconfinement : un concert en drive-in avec Boulevard des Airs

publié le 05/06/2020 à 11:04

C'est une première inédite en France. À l'heure où l'épidémie de coronavirus s'estompe peu à peu dans le pays, le groupe Boulevard des Airs va se produire sur le parking d'Albi-Expo, dans la soirée de ce vendredi 5 juin, pour un concert en drive-in, qui sera le premier dans l'Hexagone depuis le début du déconfinement.

Cet événement, organisé par la radio locale 100% proposera aux spectateurs d'assister au spectacle depuis leur voiture, afin de respecter les règles de distanciation sociale. Au total, ce sont quelque 150 places qui ont été mises en vente et pour respecter au mieux les gestes barrières, les billets étaient disponibles uniquement en ligne. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes se trouvant sur le site.

L'organisation a fait savoir que cette soirée avait pour but "d’offrir un concert tout en faisant travailler les acteurs du spectacle vivant et de l’événementiel et d'apporter du soutien à la scène française".