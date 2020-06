Déconfinement : des Français se ruent dans les tabacs espagnols

publié le 21/06/2020 à 17:09

S'ils avaient dû changer leurs habitudes avec le confinement et la fermeture des frontières, des Français qui faisaient leurs courses en Espagne n'ont pas boudé leur plaisir ce dimanche 21 juin, puisque depuis minuit il est à nouveau possible de rendre visite à nos voisins ibériques.

Dans la commune de Les, située dans le Val d'Aran en Catalogne, les files d'attente les plus nombreuses sont celles devant les tabacs, qui ont été pris d'assaut dès leur ouverture à 7h. En Espagne, le prix des cigarettes est au moins deux fois moins cher qu'en France ce qui a poussé Élisabeth, à faire plus de 100 kilomètres : "On a une cartouche à 45 euros ici (10 paquets de cigarettes, ndlr) alors qu'en France, le paquet est à 9,95 euros". "Cela faisait plusieurs mois qu'on attendait ça", souligne de son côté Laetitia qui se réjouit de "reprendre les bonnes habitudes pour notre portefeuille".

Les règles de distanciation sociale y sont bien respectées puisqu'une seule personne à la fois est autorisée à entrer dans le tabac où le port du masque est obligatoire et où du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des clients.