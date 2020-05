Déconfinement des écoles : "Le bouche à oreille fera beaucoup", dit une directrice

publié le 12/05/2020 à 13:33

Après un lundi de pré-rentrée, les écoles ont rouvert leurs portes aux élèves dans une grande partie de la France. C'est le cas à l'école Jacques Prévert de Tourcoing, dont la directrice Gaëlle Marescaux dresse "un bilan très positif" sur RTL. "Sur 190 élèves, j'en ai accueilli ce matin une trentaine", explique-t-elle.



"Actuellement, l'école à distance reste plus importante, mais on attend plus d'élèves la semaine prochaine ou après le 25 mai, prévient Gaëlle Marescaux. On sait que le bouche à oreille fera beaucoup." Selon elle, certains parents attendent de voir comment cela se passe pour les voisins avant d'envoyer leurs propres enfants en cours.

En attendant, ces faibles effectifs permettent "de mettre correctement en place les mesures sanitaires" selon la directrice. "Ces règles sanitaires vont prendre beaucoup de temps sur notre temps d'enseignement, raconte-t-elle. Mais il faut prendre de bonnes habitudes. Une fois que les habitudes seront ancrées, on gagnera du temps."