Déconfinement : comment s'organisent les mosquées

publié le 29/05/2020 à 14:12

Alors que la France entamera sa deuxième phase de déconfinement mardi 2 juin, les lieux de culte commencent à s'organiser afin d'accueillir des fidèles. D'après les informations de Libération, quelques mosquées vont ainsi rouvrir leurs portes dès demain, samedi 30 mai.

Cependant, la prière du vendredi, qui en temps normal est celle qui réunit le plus de monde, ne sera pas remise en place tout de suite, certains évoquent la date du 19 juin pour y revenir. "Nous y allons très progressivement. Nous ouvrons seulement pour deux prières quotidiennes et nous verrons comment les fidèles intègrent les normes sanitaires strictes que nous devons mettre en place", explique Tareq Oubrou, directeur de la mosquée Al-Houda à Bordeaux.

Pour respecter les gestes barrières le nombre de fidèles devra être divisé par cinq ou six. Les croyants devront obligatoirement porter un masque pour rentrer dans les mosquées et se munir de leur propre tapis de prière. Les ablutions ne seront pas faites à la mosquée mais chez eux. Enfin, détaille Tareq Oubrou, les lieux seront très régulièrement désinfectés et sera mis en place un sens de circulation.

Si dans certains endroits de France, les mosquées s'apprêtent à rouvrir, ce n'est pas le cas partout. En Alsace, région durement touchée par l'épidémie, les dirigeants des lieux de culte musulmans n'ont pas encore pris de décision sur une possible réouverture.