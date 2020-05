Anne Soupa se rêve archevêque de Lyon : "Et pourquoi pas moi ?"

publié le 25/05/2020 à 20:16

Elle est mariée, mère de famille et elle se rêve archevêque de Lyon. La théologienne Anne Soupa, 73 ans, a officiellement posé sa candidature et a pour objectif de prouver "que les femmes sont capables de tout dans l'Église". Elle entend dépasser "le plafond de verre" imposé aux femmes dans l'Église "depuis toujours".

"Ça n'est pas si fou. Et pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas elle ? Voilà des choses qu'il faut arriver à nous mettre dans la tête nous les femmes catholiques", a-t-elle déclaré au micro de RTL Soir.

"C'est très important de montrer qu'il y a une place à tenir et que les femmes sont légitimes. Ce n'est pas gagné. Il y a beaucoup de travail à faire. Et le désarroi que porte ma candidature chez certains me fait comprendre que les consciences ont besoin de s'ouvrir à cette question-là", a-t-elle aussi souligné.

Anne Soupa entend donc faire bouger les choses et reconnaît que pour l'instant l'Église reste imperméable au vent de féminisme qui souffle sur la France ces dernières années. C'est tout le sens de sa candidature pour l'archevêché de Lyon. "L'Église ne comprend pas toujours le monde moderne et a dû mal à intégrer des procédures proactives, modernes. Mais c'est à nous, la base, de lui faire comprendre."