Déconfinement : ce qui change à partir de ce mercredi en entreprise

Ce mercredi 9 juin marque la troisième étape du déconfinement et le protocole sanitaire en entreprise évolue. Celui-ci vise à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19. Parmi les mesures phares, le télétravail est assoupli, l'organisation de réunions est de nouveau possible et les restaurants d'entreprises sont autorisés à rouvrir.

La poursuite du déconfinement implique la fin du télétravail à 100%. Un nombre minimal de jours de présentiel et télétravail par semaine est défini dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. En l’absence d’accord collectif ou de charte, l'organisation du télétravail est possible par accord de gré à gré entre le salarié et l’employeur.

En ce qui concerne les réunions, celles en audio ou en visioconférence restent à privilégier, indique le protocole publié par le ministère du Travail. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières.

À partir de ce mercredi, les restaurants d'entreprises peuvent également de nouveau accueillir les salariés. Il est précisé que les responsables d’établissement veillent à définir l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention avec les mesures barrières et de distanciation physique.

