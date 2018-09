Loto du patrimoine : "Je ne me voyais pas me défiler", dit Stéphane Bern

avec Sophie Aurenche et Leia Hoarau

publié le 14/09/2018 à 10:33

À la veille de la journée du patrimoine, ce vendredi 14 septembre aura lieu le tirage du Loto du patrimoine. Ce jeu créé par la Française des Jeux a pour objectif de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine, afin d'aider cette dernière à assurer l'entretien des monuments français considérés comme étant en péril.



Présenté par Stéphane Bern et Jean-Pierre Foucault, le Loto du patrimoine offre une cagnotte de 13 millions d'euros. Pour le présentateur de "Secrets d'histoire", il était impensable de ne pas présenter le tirage de ce loto très particulier qui aura lieu ce vendredi soir, à 20h35 sur TF1 : "Je ne me voyais pas, l'ayant initié, ayant participé vraiment à la promotion de cette idée, me défiler".

Pour l'animateur, le Loto du patrimoine représente une occasion pour les Français de découvrir les monuments en danger : "C'est important qu'il y ait une prise de conscience citoyenne de l'importance du patrimoine."