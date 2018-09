publié le 14/09/2018 à 07:39

Une réussite. Plus de 2,5 millions de tickets à gratter du Loto du patrimoine, qui vise à restaurer des monuments historiques, ont été écoulés moins de quinze jours après son lancement, a annoncé vendredi 14 septembre la PDG de la FDJ Stéphane Pallez, évoquant un "grand succès".



Pilotée par l'animateur télé Stéphane Bern, l'opération "Loto du Patrimoine", inédite, vise à financer la rénovation de monuments en France à travers un jeu de grattage et un loto, dont le premier tirage a lieu vendredi soir avec un jackpot de 13 millions d'euros à la clé.

Les futures recettes, estimées à 15 à 20 millions d'euros selon la FDJ, viendront abonder un fonds spécial dédié à des monuments "emblématiques" en péril, sur quelque 270 sélectionnés.

Sur les 12 millions de tickets du jeu à gratter "Mission patrimoine", vendus 15 euros pièce depuis le 3 septembre, "2,5 millions ont déjà été vendus, soit plus de 20%, ce qui est le signe que ce jeu rencontre un grand succès, autour de joueurs réguliers de la FDJ mais aussi d'un public nouveau", détaille Stéphane Pallez. "Nous avons déjà remis un premier chèque de 1,5 million d'euros à une gagnante", a assuré Stéphane Pallez.

4 millions d'euros collectés au minimum

"Au rythme où nous allons, dans six mois, il n'y aura plus de tickets à gratter", se satisfait-elle. "Nous sommes déjà assurés de collecter 4 millions d'euros". Vendredi soir, veille du week-end des Journées du patrimoine, aura lieu l'autre volet de l'opération, avec le tirage spécial du loto, dont les grilles sont en vente pour 3 euros.



Dans le détail, 25% de la mise du loto va au financement du patrimoine français (0,75 euro), et 10% pour le jeu de grattage (1,52 euro). Les premiers chèques seront remis samedi aux communes concernées. Le tirage du loto sera diffusé à 20h35 sur TF1 et présenté par Stéphane Bern et Jean-Pierre Foucault.