Loto du patrimoine : il gagne 13 millions et rêve d'aller chercher de l'or en Australie

et Marie Sasin

publié le 27/09/2018 à 09:54

Sa vie a basculé. Philippe, premier gagnant du Loto du patrimoine, s'est vu remettre un chèque de 13 millions d'euros par Stéphane Bern. L'habitant de Haute-Garonne parle de son expérience et de ses projets au Parisien.



Lorsqu'il a reçu son immense chèque lors d'une cérémonie arrosée de champagne à la Française des jeux, c'était la première fois qu'il se rendait à Paris depuis 50 ans. Il a ensuite déjeuné à la très chic brasserie Georges V.

Un avant-goût de la vie de château qui l'attend car Philippe a l'intention de mener grand train. À lui les voyages : survoler le Grand canyon, dit-il, ou chercher de l'or en Australie, partager son magot avec ses proches, devenir enfin propriétaire, une première pour ce

père de famille, acheter une maison avec piscine et jardin...

Vivre caché

Sa famille a encore du mal à croire que leur vie à tous a basculé depuis que Philippe a acheté le ticket gagnant à la terrasse d'un café supérette d'un petit village perdu au pied des Pyrénées.



Il buvait une bière, raconte-t-il, lisait le journal comme d'habitude, vérifie à deux fois et réalise qu'il est le seul gagnant de France de ce loto. Un cadeau du ciel mais Philippe s'attend déjà à ce qu'il attire les convoitises, des amitiés subites ou des courbettes, alors Philippe protège son anonymat, préfère un faux prénom et ne donne pas son métier. Pour vivre riche et heureux, vivons caché.