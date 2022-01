INVITÉ RTL - Protocole sanitaire à l'école : "C'est un compromis acceptable", estime un virologue

Trois simples autotests pour les cas contact à l'école, sans obligation de test antigénique ou PCR : Jean Castex, a annoncé lundi 10 janvier 2022 un assouplissement du protocole sanitaire face à l'épidémie de Covid-19 dans les établissements scolaires et le risque de pagaille.

Un aménagement qui satisfait le virologue Christian Bréchot. "C'est un compromis acceptable" pour faire face à une "situation extrêmement difficile", admet l'ancien patron de l'Inserm et de l'institut Pasteur, aujourd'hui à la tête du Global virus network, une coalition internationale de virologues médicaux dont le but est d'aider la communauté médicale internationale en améliorant la détection et la gestion des maladies virales. Et de poursuivre : 'il n'y a pas de bonnes solutions avec un grand S."

Christian Bréchot tient également à rassurer les parents concernant la fiabilité des autotests : "Il est clair que les autotests sont moins fiables que les tests PCR, en particulier en ce qui concerne Omicron, mais ils permettent quand même de donner une bonne idée de l'ensemble des contaminations", indique-t-il.