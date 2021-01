Culpabilité : hanté par son les fantômes de son passé

publié le 20/01/2021 à 01:44

> Michel hanté par sa première fois Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 43:20 | Date : 19/01/2021

> France se remet mal de ses ruptures Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 27:27 | Date : 19/01/2021

> Eric supporte difficilement le vieillisement de son père Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 41:04 | Date : 19/01/2021

Selon Michel, sa première fois s'est mal passée. Il pense qu'il n'a jamais revu cette fille car il n'a pas été tendre avec elle. De temps en temps, cette fille hante ses pensées comme un fantôme. Michel souhaiterait la revoir pour reparler de cet épisode. Mais derrière cette recherche se cache une quête plus profonde.

France a quitté son mari fin 2019. Elle a retrouvé un compagnon attentionné par la suite qui l'a quittée du jour au lendemain. Elle a aussi vécu une rupture amicale. C'en est trop pour France.

Le père d'Eric a 90 ans et commence à perdre un peu la tête. C'est Eric qui en fait les frais. Ce qui lui fait énormément de mal car il fait beaucoup pour lui et les reproches sont très blessants.

Sylvie a vécu cette situation avec sa mère et réagit au témoignage d'Eric.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



