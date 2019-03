Faire face au vieillissement des ses parents

publié le 20/03/2019 à 01:29

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du mardi 19 mars 2019, écoutez le témoignage touchant d'Isabelle à propos de son mari décédé il y a un peu plus d'un an. Il est décédé à 54 ans, d'une crise cardiaque alors qu'ils étaient devant la télé, un soir qui semblait être comme un autre. Ensemble depuis plus de 36 ans, elle a du mal à faire le deuil de sa moitié. Aujourd'hui, lorsqu'elle passe un moment qui lui fait oublier sa tristesse, elle culpabilise. Et la perspective de devenir à nouveau grand-mère dans quelques jours lui fait peur. Isabelle a peur de ne pas réussir à l'aimer comme il le faut pour deux.

Éliane entretenait une excellente relation avec son père. Il y a quelques années il lui a avoué avoir une relation extra-conjugale avec une fille de l'âge d’Éliane. Elle est la seule à le savoir dans sa fratrie. Mais depuis qu'il lui a révélé cette liaison, il est devenu désagréable avec elle, voire insultant.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

