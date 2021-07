Après plusieurs mois à quai, les croisières vont pouvoir à nouveau et accueillir des touristes. L'attente a été longue, près de 17 mois, mais aujourd'hui les clients sont au rendez-vous et les croisières semblent en attirer plus d'un.

"On a déjà eu une petite reprise l'été dernier, qui fût courte mais qui nous a fait du bien", témoigne Lucas Schmitter, directeur commercial de CroisiEurope, invité sur RTL. Et depuis le début du mois de mars, "on constate une vraie reprise, une vraie volonté de vouloir retrouver la liberté et surtout une vraie corrélation avec la montée en charge de la vaccination".

En effet, la vaccination est l'une des exigences pour profiter de ces croisières. "On a mis en place un protocole sanitaire (...) seuls les clients qui sont vaccinés double dose ou testés PCR moins de 72h, sont acceptés à bord", précise Lucas Schmitter. "On commence par désinfecter la valise de nos clients quand ils arrivent. En amont de l'embarquement, on leur a envoyé un questionnaire, qui équivaut à l'attestation sur l'honneur qu'on n'a pas été en contact ni malade. Ensuite, à bord on a de nombreuses mesures avec l'application des gestes barrières, le port du masque ou l'arrêt des buffets par exemple."