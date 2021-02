publié le 10/02/2021 à 13:39

Le gouvernement s'est déclaré "favorable", mardi 9 février 2021, à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue désormais automatiquement un crime, sans qu'il soit possible d'interroger le consentement de la victime.

"On salue cette avancée", se félicite sur RTL Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Mais "on va voir comment ça va se mettre en place", poursuit-elle avec prudence.

La médecin regrette toutefois que "la spécificité des violences sexuelles incestueuses ne soit pas prise en compte. Muriel Salmona estime en effet que dans ce cas précis, le seuil d'âge devrait être rehaussé à 18 ans. "Il est hors de question qu'un consentement soit valide avec un adulte de sa famille", justifie-t-elle, évoquant l'emprise du proche sur sa victime.

Le gouvernement souhaite par ailleurs faire adopter un nouveau mécanisme juridique, dit de "prescription glissante", afin de faire en sorte que toutes les victimes d'un même auteur puissent bénéficier d'un procès. "Ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on demandait", se réjouit Muriel Salmona. Cette mesure permettrait notamment aux personnes victimes d'amnésie traumatique de pouvoir agir.