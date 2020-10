et Quentin Marchal

publié le 10/10/2020 à 14:34

C'est un rassemblement qui interpelle, à l'heure où l'épidémie de la Covid-19 connaît un rebond. À Nevoy, dans le Loiret, 700 personnes d'une association évangélique sont réunies pour leur assemblée générale annuelle, ce samedi 10 octobre.

Si l’association "Vie et Lumière" s'est engagée à respecter les règles de distanciation, le maire de la commune a estimé que la tenue de cet événement était "choquante", même si elle n'est pas illégale et a été autorisée par la par la sous-préfecture de Montargis.

Le pasteur Joseph Charpentier, qui organise cet événement, explique les règles sanitaires qui ont été mises en place : "Il y a une distanciation d'un mètre entre chaque participant et nous avons mis des produits hydroalcooliques pour que les gens puissent se laver les mains aussi souvent qu'ils le désirent".

La sous-préfecture a autorisé la tenue de cet événement car il s'agit d'une assemblée générale d'association sur un terrain privé et non d'un événement festif. Une décision que de nombreux habitants de Nevoy, mais aussi le maire, qui a dû faire annuler des rassemblements de 30 personnes dans la salle communale, jugent incompréhensible car le Loiret est en zone rouge et que le nombre de cas positifs à la Covid-19 ne cesse d'y augmenter.