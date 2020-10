publié le 10/10/2020 à 05:45

Ce samedi 10 octobre, l'association évangélique Vie et Lumière organise à Nevoy, dans le Loiret, son assemblée générale annuelle qui doit réunir 700 personnes. Un rassemblement légal et validé par la sous-préfecture de Montargis, mais qui suscite l'indignation en plein rebond de l'épidémie en France.

"Je suis choqué qu'un tel rassemblement ait lieu avec la crise sanitaire actuelle et je ne suis pas le seul", s'indigne le maire de Nevoy, Jean-François Darmois, auprès de France Bleu Loiret. "L'association a un terrain de 130 hectares sur notre commune. Ils se rassemblent chez eux donc on peut rien dire, c'est toléré", a détaillé l'édile sur RTL.

De son côté, l'association Vie et Lumière assure qu'elle respectera des règles sanitaires strictes sous le chapiteau géant qui a déjà été installé. Une place sur deux sera condamnée et il n'y aura pas de pot avant ou après les débats.

On a le droit de s'inquiéter, on est dans une zone rouge dans le Loiret Jean-François Darmois, maire de Nevoy, sur RTL.





La préfecture a autorisé l'événement car il ne s'agit pas d'une réunion festive, mais d'une assemblée générale. Le maire de Nevoy n'en reste pas moins inquiet de ce rassemblement de tziganes évangélistes d'envergure en pleine crise sanitaire.

"C'est un brassage important qui va avoir lieu et les gens du voyage, par définition, viennent d'un peu partout. Et même s'ils ne restent qu'une journée pour l'AG, cette population itinérante risque de favoriser un cluster ou un déplacement de la maladie", assure-t-il auprès de France Bleu. "Je suis désabusé. On a le droit de s'inquiéter, on est dans une zone rouge dans le Loiret", ajoute-t-il au micro de RTL.

Des inquiétudes compréhensibles quand on se souvient que le rassemblement évangélique organisé en février dernier à Mulhouse avait entraîné la contamination d'au moins un millier de personnes, selon une enquête de Radio France.