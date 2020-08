Jean Castex veut limiter le plus longtemps possibles les rassemblements de plus de 5.000 personnes

publié le 11/08/2020 à 17:28

Rien n'est gagné. Alors que l'épidémie de la Covid-19 montre de sérieux signes de reprise en France, ce mardi 11 août le Premier ministre a rendu visite aux soignants du CHU de Montpellier, d'une part touchée par la canicule, et d'autre part pour détailler les nouvelles mesures sanitaires.



"Je fais le constat d'une moindre vigilance, a déclaré Jean Castex. L’évolution va dans le mauvais sens depuis deux semaines. Si nous ne réagissons pas rapidement nous nous exposons à un risque de reprise épidémique que nous aurons du mal à contenir".

Pour remédier à cette situation, le Premier ministre a notamment annoncé que les rassemblements de plus de 5.000 personnes continueront d'être interdits jusqu'au 30 octobre, au moins. Il a également appelé les préfets à "étendre le plus possible l'obligation du port du masque" en plublic.