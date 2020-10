publié le 06/10/2020 à 07:43

Paris est passé en zone d'alerte maximale, entraînant la mise en place de nouvelles mesures. Les bars ont fermé, tout comme les gymnases, les piscines, les salles de sport, qui ont interdiction de recevoir du public, à l'exception des mineurs. Restrictions également dans les centres commerciaux, qui doivent désormais respecter la jauge d'un client pour 4m². Ce n'est en réalité pas si compliqué à mettre en place, grâce à des petites caméras qui scrutent les allées et venues.

Elles sont anonymes et pourtant ce sont elles, ces petites caméras de vidéo-surveillance à l'entrée, qui permettent à chaque grand centre commercial de pouvoir garantir la règle des 4m² par consommateur. Gontran Thürign est le délégué général du Conseil national des centres commerciaux : "toutes les entrées et toutes les sorties des centres commerciaux sont équipées de système de comptage par caméra. Après, chaque responsable de magasin doit appliquer ce ratio d'un consommateur pour 4m² à l'intérieur de sa surface".

Direction l'un des plus grands centres de Paris, Beaugrenelle dans le XVe arrondissement. Ici, les nouvelles règles sanitaires sont déjà en vigueur et les consommateurs l'apprécient diversement. "Ça me fait mal pour les commerçants, on leur impose des espèces de règles, faites attention 4m²", témoigne l'un d'entre eux tandis que pour un autre, la sécurité est primordiale : "au vu des derniers chiffres de l'épidémie, ça me paraît logique de renforcer les mesures quoi qu'en dise les gens. En sortant du centre commercial je me sens plutôt en sécurité".