Couvre-feu : peut-on promener son animal de compagnie entre 21h et 6h ?

publié le 15/10/2020 à 15:47

Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé, jeudi 15 octobre, lors d’une conférence de presse pendant laquelle les autorités ont fait le point sur les mesures sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi un couvre-feu, qui entrera en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi pour une durée de six semaines. Il concernera les zones les plus frappées par la pandémie, à savoir, 8 grandes métropoles et la région Île-de-France, de 21 heures à 6 heures.

Le Premier ministre Jean Castex a précisé qu’il sera toujours autorisé de sortir entre 21 heures et 6 heures pour prendre un avion ou un train qui arrive ou part après 21 heures, avant de détailler les autres éventuelles dérogations au couvre-feu. Promener son animal de compagnie sera également autorisé, s'il est possible de présenter aux forces de l’ordre une attestation dûment remplie. Pour rappel, les attestations qui ne concernent pas le travail durent une heure.