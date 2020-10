publié le 28/10/2020 à 07:01

À compter d'aujourd'hui, le rythme des transports en commun est réduit. Seul un métro sur deux circulera à partir de 21 heures. Même chose pour les bus, trains et RER, à quelques exceptions près.

Depuis samedi 17 octobre, le couvre-feu est en place en Île-de-France de 21 heures à 6 heures du matin. Si initialement Emmanuel Macron avait assuré qu'il n'y aurait pas de restriction dans les transports franciliens, cela change à partir de ce mercredi 28 octobre.

En effet, le couvre-feu a provoqué une considérable baisse de fréquentation des transports en commun en soirée. Un trafic de 13% par rapport à la normale a été constaté sur la semaine du 17 au 24 octobre après 21 heures. Celui-ci "chute à presque 0 après 23h00", a observé Île-de-France Mobilités (IFDM).

Ainsi, à compter de 21 heures, le rythme sera réduit avec un métro sur deux et un bus sur deux. Seules les lignes de bus "les plus fréquentées" et celles "desservant les hôpitaux" gardent leurs horaires intacts.

Les lignes de métro 4,7,13 renforcées de 20h à 21h

A contrario, certaines lignes de métro très fréquentées seront quant à elles renforcées entre 20 heures et 21 heures à partir d'aujourd'hui, "pour faire face aux situations de surcroît de trafic", a indiqué Île-de-France Mobilités. Cela concerne les lignes 4, 7 et 13 du métro parisien.

Les trains et RER voient eux aussi leur circulation réduite de moitié à compter de ce mercredi. Toutefois, cela ne concerne pas les lignes où le temps d'attente et égal ou supérieur à 30 minutes en temps normal. Concernant les tramways, la réduction sera "progressive" à partir de 21 heures, a précisé l'autorité régionale des transports.

IDFM a néanmoins précisé que "le niveau d'offre de transport sera analysé quotidiennement et pourra être adapté en fonction de la fréquentation et notamment après les vacances scolaires".