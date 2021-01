Couvre-feu à 18h : faut-il une nouvelle attestation de déplacement ?

publié le 01/01/2021 à 15:05

Dès ce samedi 2 janvier, le couvre-feu ne commencera plus à 20 heures mais dès 18 heures dans 15 départements de l'est de la France où le coronavirus circule de manière plus active que dans le reste de la France. Aussi, pour sortir après 18 heures, il faudra avoir une bonne raison et une attestation de déplacement.

"Ce sera la même attestation que celle que connaissent les Français actuellement", a précisé Gabriel Attal sur TF1, et donc, les mêmes exemptions : un déplacement professionnel indispensable, un rendez-vous médical, l'assistance à des personnes vulnérables, la situation de handicap, une convocation judiciaire ou administrative, une mission d'intérêt générale, un transit pour des déplacements de longues distances ou pour sortir son animal de compagnie.

Cette attestation est toujours disponible sur l'application TousAntiCovid et sur le site du ministère de l'Intérieur.