Couple : quand se pose la question du handicap

publié le 27/03/2020 à 02:09

Françoise a une amie âgée qui ne souhaite aucunement changer ses habitudes pendant le confinement. Elle veut toujours sortir, faire ses courses... Françoise s'inquiète pour elle car elle n'arrive pas du tout à la raisonner.

Julie est sage-femme. Elle souhaitait passer un tendre message d'espoir au milieu de cette période particulière. Julie est heureuse d'aller travailler chaque jour. La vie continue, les maternités sont toujours le cadre d'heureux événements.

Michèle s'inquiète de l'impact du confinement sur sa petite fille de 3 ans. Elle semble qu'elle est plus turbulente. Est-ce que la petite a conscience de ce qu'il se passe ? Comment Michèle peut-elle occuper sa petite fille par appel vidéo pour décharger un peu la maman ?

Sarah est en couple depuis plus de 20 ans. peu de temps après la naissance de leur enfant il y a 20 ans, son mari a développé de l’épilepsie. Ayant aussi eu un accident qui le contraint de vivre en fauteuil roulant, le mari de Sarah se laisse aller de plus en plus depuis une dizaine d'années. Une situation parfois difficile à soutenir pour Sarah qui culpabilise lors de ses moments de faiblesse. Mais elle ne veut surtout pas laisser son mari qu'elle aime plus que tout.

Les parents de Sylvia sont très âgés et vivent en Espagne. Sa mère est atteinte de la maladie d'Azheimer. Avec le confinement, Sylvia a du faire preuve de créativité pour pouvoir s'occuper d'eux du mieux possible à distance.

Yohan est en couple depuis 4 mois. Hier c'était l'anniversaire de sa dulcinée. Sans pouvoir se voir, il a réussi à glisser une douce surprise dans sa boite aux lettres : un gâteau d'anniversaire.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

