J'ai été diagnostiquée malade Alzheimer

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 18 novembre 2019 :

Justine s’inquiète pour sa maman. Lorsqu'elle est tombée cet été, Justine s'est aperçu qu'elle avait bu. Et finalement elle consomme un peu d'alcool tous les jours. A 83 ans, elle ne souhaite pas voir de médecin, est fermée à toute conversation et devient insultante. Justine se sent perdue et ne sait pas comment gérer le problème.

Jocelyne a appris il y a quelques mois qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. En entendant le témoignage de Justine, elle a tenu à témoigner de ce qu'elle a ressenti au moment de son diagnostic et la façon dont elle le vit depuis.

Anne-Claire s'occupe de sa mère qui est malade d'Alzheimer depuis une petite dizaine d'années. Elle continue, même à un stade avancé de la maladie de sa mère, à la stimuler et à s'occuper d'elle.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



