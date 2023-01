Couple : peut-on aimer sans passion ?

Susan Kelechi Watson et Sterling K. Brown dans la série "This is Us"

Dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Encore, Caroline Dublanche et Paul Delair reviennent sur le témoignage de Lia. Elle a contacté l'émission Parlons-Nous pour se confier sur sa situation sentimentale.

Lia est mariée depuis 20 ans mais il n'y a plus de passion entre elle et son mari. Elle a une liaison avec un homme et se demande si elle doit divorcer, malgré l'équilibre qui s'est créé. "La passion, c'est quelque chose qui fait rêver. Il y a des figures mythiques (de la passion, ndlr) : Tristan et Iseult, Roméo et Juliette. Mais ils le payent très cher d'ailleurs, dans ces histoires-là. Donc, la passion, ça fait peur aussi", analyse Caroline Dublanche.

Et si la passion fait peur, c'est parce qu'elle peut être "source de souffrance". "On peut être aliéné dans la passion, on peut se perdre dans la passion (...) Tout peut tourner autour de l'être aimé et au point de désinvestir tout ce qui fait sa vie personnelle. Là, elle a une dimension destructrice la passion, quand on n'investit même plus son travail, qu'on ne voit plus ses amis", poursuit-elle.

Il y a des degrés dans la passion Caroline Dublanche

Caroline Dublanche précise "qu'il y a des degrés dans la passion". "Il y a des histoires d'amour qui démarrent sur un mode très passionnel, où il y a souvent une attirance très forte, voire extrême et un désir sexuel aussi très très fort. Et finalement, en gros, on ne peut pas se passer de l'autre, on est accro à l'autre. Et d'ailleurs, quand je dis accro, je le dis volontairement parce qu'on retrouve parfois dans la passion les symptômes de l'addiction", illustre-t-elle.

"Il peut y avoir dans cette passion, des moments où on se sépare, mais pour mieux se retrouver (...) Alors souvent, il y a des relations amoureuses qui démarrent sur ce mode-là et qui évoluent", explique aussi Caroline Dublanche. "Au fil du temps, ça va évoluer vers un amour profond, solide, où l'on peut construire, mais néanmoins où on peut dans la durée réanimer ces petits moments de passion, des phases de passion, d'intensité. Parce que là, c'est lié à la personnalité de chacun", poursuit-elle.

Aimer, c'est très différent de la passion

"En revanche, il y a des relations amoureuses qui ne démarrent pas du tout sur un mode passionnel et qui pour autant, vont se construire dans le temps. Bien sûr que c'est possible, d'être en couple, d'aimer sans passion. "Aimer, c'est très différent de la passion. On peut être dans la passion sans aimer véritablement l'autre", résume la psychologue de Parlons-Nous.

"Et quand je disais que la passion n'est pas forcément l'amour, c'est que dans la passion, on peut finalement combler un manque, réparer des blessures sans en avoir conscience au moment où on la vit", indique-t-elle. "La passion, ça nous tombe dessus, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit, alors que l'on peut choisir d'aimer, aimer au sens de désirer, aimer et construire une relation", détaille aussi Caroline Dublanche.

Est-ce que la passion résiste l'épreuve du temps ?

La passion dans le couple s'entretient. "On peut souffler sur la flamme, la réanimer. Et là aussi, c'est lié au tempérament de chacun", répond Caroline Dublanche à Paul Delair.



"En vieillissant, il est parfois plus difficile pour certaines personnes de ressentir des émotions fortes. Parfois, on devient, comment dire, blasé. Mais, il y a des gens qui arrivent à garder une certaine fraîcheur, quel que soit leur âge, par rapport à la passion. Oui, on peut vivre une passion à 50 ou 60 ans, je crois que là aussi, c'est une question de personnalité", précise-t-elle.



"Et la passion, ça peut être formidable quand on sait aussi se ménager des moments à soi, des moments de calme et qu'on n'est pas toujours dans cette quête de l'autre et de la fusion avec l'autre", conclut Caroline Dublanche.

