Vivre une passion amoureuse après 70 ans

Le frère de Marie est séparé depuis 2 ans. Récemment, il a rencontré une femme sur une application de rencontres. Il ne l'a encore jamais vu car elle est trop occupée mais il a rencontré le cousin de cette femme avec lequel il s'est très rapidement lié d'amitié. Marie trouve que cela va trop vite alors que son frère n'a toujours pas vu cette femme. Le cousin s'est même lié d'amitié avec leur mère.

Geneviève est avec un homme depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'est plus aussi attentionné qu'auparavant. Geneviève a repris contact avec son ex-compagnon. Et, les correspondances se succédant, elle retombe amoureuse de ce dernier, qui est encore avec sa femme qui est très malade. Geneviève songe à rejoindre son ex pour vivre plus près de lui.

Didier est professeur de musique et adore Jean-Jacques Goldman. A l'occasion de l'anniversaire de ce dernier, Didier souhaitait parler de cet immense artiste qui aura marqué sa vie.

Le père d'Alexandra est décédé il y a un peu plus de 2 ans. Cet été, elle a passé quelques jours avec sa mère et son nouveau compagnon. Mais l'attitude de sa mère a totalement bouleversé Alexandra, qui a eu l'impression de revivre le sentiment d'insécurité de son enfance. Sa mère s'efface face à cet homme, quitte à le faire passer avant Alexandra et son fils.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

