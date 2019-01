publié le 23/01/2019 à 12:03

Comment dire adieu au glyphosate présent dans les couches pour bébés ? Depuis cet été, la question semble plus que légitime grâce à l'association 60 millions de consommateurs qui a tiré la sonnette d'alarme en révélant que des traces du pesticide avaient été retrouvées dans un tiers des couches testées par l'association.



Ce mercredi 23 janvier, l'urgence de trouver une alternative à ces produits d’hygiène pour bébé est d'autant plus importante pour certains parents : l'agence de sécurité sanitaire (Anses) a confirmé la présence de certaines substances chimiques dans les couches jetables, mettant en garde contre les risques pour la santé des bébés.

Même les paquets estampillés "écologiques" sont dans le viseur de l'Anses. Comment protéger la santé de vos enfants ? Et si vous passiez à des alternatives plus durables ?

Les couches lavables

Les couches lavables apparaissent comme la solution la plus naturelle pour éviter aux bébés de se retrouver avec des produits chimiques, voire toxiques, sur la peau. Concrètement, il s'agit d'une sorte de grande culotte que l'on enfile à son bébé, exactement comme une couche jetable. Il suffit ensuite de mettre un papier jetable entre les fesses et la couche du bébé pour récupérer les selles avant de les faire disparaître dans les toilettes. Les couches se mettent ensuite dans la machine à laver.



En plus d'être fabriquées à partir de matériaux respectueux de l’environnement et des peaux fragiles, les couches lavables permettent également de réduire ses déchets. Si elle coûte plus cher que des couches jetables, leur durée de vie est cependant beaucoup plus importante.



Seul inconvénient : ces couches lavables ajoutent des tâches ménagères à sa vie quotidienne et demandent un peu plus d'organisation lors des sorties en famille.



Où les trouver et à quel prix ? Il existe plusieurs marques françaises proposant des couches lavables telles que La petite crevette (16,50 euros), Lulu Nature (16,25 euros) ou Hamac (26,10 euros).

L'hygiène naturelle infantile

C'est une technique qui s'installe tout doucement dans les pays occidentaux : l'hygiène naturelle infantile (HNI). Le principe : repérer les signes (agitation, regard insistant, jambes qui gigotent, grognements...) qui indiquent qu'un bébé est sur le point de faire ses besoins. L'objectif est d'abandonner tout usage des couches au bout de quelques mois seulement.



La méthode est efficace, témoignent par exemple deux mamans dans ce reportage pour l'émission des Maternelles, mais demande une grande disponibilité avec le bébé. Pas l'idéal pour les parents qui travaillent ou aiment les sorties... à moins d'entraîner un ou une baby-sitter à la pratique ?