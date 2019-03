Côte atlantique : plus de 1.100 dauphins échoués depuis janvier

publié le 21/03/2019 à 15:07

Le chiffre est inquiétant. Plus de 1.100 dauphins ont été retrouvés échoués sur la côte atlantique depuis le début de l'année, a annoncé ce mercredi 20 mars l'Observatoire Pelagis, spécialisé dans les mammifères et oiseaux marins. "Les départements les plus concernés sont la Vendée, la Charente-Maritime puis la Gironde", précise Willy Dabin, chercheur pour cet organisme.



Les dauphins sont majoritairement victimes des filets de pêche, utilisés pour chasser le bar et le merlu, et dans lesquels ils se retrouvent prisonniers jusqu'à l'asphyxie. 90% des mammifères échoués portaient ainsi des traces de captures accidentelles. "La capture zéro n'est pas visée car dès lors qu'on exploite le milieu, il y a des dommages collatéraux", précise Willy Dabin, "mais il faut rester dans des mesures beaucoup plus raisonnables qu'aujourd'hui."

Depuis 2017, le nombre de dauphins échoués s'accentue chaque année, faisant craindre pour la préservation de l'espèce dans la zone.

Le gouvernement inquiet

Début mars, les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture avaient promis de renforcer les mesures pour limiter les captures accidentelles par les pêcheurs. Certaines sont déjà en place depuis le 1er décembre, et ce jusqu'à fin avril. L'une consiste à améliorer les connaissances, en marquant les dauphins rejetés en mer pour connaître le taux d'échouage. Une autre à équiper certains navires de pêche de "pingers", un dispositif sonore qui permet d'éloigner les cétacés.



Les dauphins échoués sont majoritairement de "jeunes adultes des deux sexes, en voie de se reproduire", ajoute Willy Dabin, ce qui est problématique pour maintenir la population.