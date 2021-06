Corse : le chœur de Sartène impatient de retrouver son public

Fermez les yeux et imaginez-vous en Corse. L'odeur du maquis, la mer toute proche, le ciel bleu, ensoleillé et... vous entendez ? Les magnifiques voix du chœur d'hommes de l'église paroissiale Sainte-Marie de Sartène, au sud de l'île de beauté. À l'approche de l'été et du retour des concerts, les répétitions ont enfin repris pour les cinq chanteurs du groupe.

Sartène est traditionnellement une terre de chant, avec de nombreux groupes de polyphonie, un art combinant plusieurs voix ou parties mélodiques dans une composition musicale. "Nous chantons de la polyphonie un peu particulière puisqu'il y a bien sûr l'oralité, mais aussi de l'écriture", raconte Stéphane Paganelli, l'un des chanteurs du chœur d'hommes.

"Notre credo a toujours été de mêler Méditerranée, polyphonie corse et chants classiques", poursuit-il. Cet art, un héritage religieux tout droit sorti des chants grégoriens des moines franciscains installés dans la région depuis de nombreux siècles, "ne doit pas se perdre", plaide Stéphane Paganelli. Notamment en raison de sa dimension sociale, détaille l'un de ses comparses, pour qui "le chant peut accompagner la religion, comme les gestes du quotidien".