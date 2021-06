Toulouse : Catherine, 63 ans, la caissière préférée de son quartier

publié le 10/06/2021 à 13:00

Pendant la pandémie de coronavirus, on a souvent rendu hommage aux soignants, qui l'ont pleinement mérité, mais un peu moins aux "travailleurs de deuxième ligne". C'est notamment le cas d'une caissière de supermarché formidable à Toulouse, dans le quartier de Saint-Michel.

Surnommée affectivement "Mamie" par ses collègues, Catherine est âgée de 63 ans et toujours de bonne humeur malgré un métier qui n'est pas toujours facile. "Elle a toujours le sourire, elle ne s'énerve jamais. Elle est en or, c'est un amour cette femme", témoigne une cliente du magasin. "Je passe tout le temps à sa caisse, elle est très gentille et très rapide, tout le monde l'apprécie", raconte un autre habitué. "Il y a aussi souvent des clients qui ont des problèmes dans leur vie personnelle et elle arrive à leur remonter le moral", poursuit-il.

Catherine est ravie de cet échange avec le public, c'est d'ailleurs ce contact qui lui fait continuer ce métier. "C'est la psychologie qui manque. Il faut comprendre que les gens soient énervés, le peu de temps qu'ils passent en caisse est très important", explique la caissière. "Il y en a qui viennent tous les jours donc le petit mot gentil c'est important. (…) Chaque personne a besoin de l'autre".