Isère : leur entreprise de vente en vrac sillonne les marchés

publié le 14/06/2021 à 13:51

C'est un geste fort dans la protection de l'environnement. Dans le Nord-Isère, Marion Rochat et Marine Chapelin viennent de lancer, il y a six mois, leur petite entreprise de vente en vrac sans aucun déchet.

À bord de leur sympathique camion, baptisé "Markus", qui fait le tour des marchés, Marine Chapelin présente leur véhicule : "On a investi un peu moins de 30.000 euros pour l'ensemble, l'achat du camion et sa transformation en camion-magasin. Mon frère, qui est charpentier, nous a fait l'aménagement intérieur en bois".

À l'intérieur, on trouve de tout, quelque 150 produits, alimentaires essentiellement, comme des lentilles bio, des pâtes et des gâteaux secs mais aussi des produits d'hygiène ou d'entretien. "On a tout ce qui est épicerie sèche : riz,pâtes, légumineuses, graines, biscuits, farine, sucre, du café et du thé et de la cosmétique, des accessoires zéro déchet et des produits d'entretien comme des brosses en bois et des brosses à dents. Il y a un peu de tout" décrit celle dont le respect de l'environnement est à la base de son entreprise.

C'est à bord de "Markus" que Marion Rochat et Marine Chapelin se déplacent dans les marchés Crédit : Frédéric Perruche/RTL