Coronavirus au Canada : une prime spéciale offerte aux retraités

et AFP

publié le 13/05/2020 à 02:00

Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé, ce mardi 12 mai, l'octroi d'une prime allant jusqu'à 500 dollars canadiens (328 euros) aux quelque sept millions de retraités, particulièrement touchés par l'épidémie de coronavirus au Canada.

Le Canada a franchi mardi la barre des 5.000 morts du Covid-19, et plus de 80% de ces décès sont enregistrés dans les maisons de retraite du pays selon les chiffres officiels. "Les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour nos aînés et leur famille", a souligné le Premier ministre canadien lors de son point presse quotidien.

"Ils passent beaucoup de temps seuls, séparés de leur famille, sans possibilité d'utiliser les transports en commun et souvent obligés de se faire livrer leurs courses", a-t-il dit. "C'est dur autant sur le moral que sur les finances", a-t-il poursuivi. Tous les retraités toucheront un versement unique de 300 dollars, auxquels s'ajouteront 200 dollars pour les plus démunis.

"D'un bout à l'autre du pays, ce sont les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées qui ont été les plus touchés par la pandémie, exposant les failles d'un système qui doit être renforcé", a reconnu M. Trudeau. Au Québec, province la plus touchée par la pandémie, comme en Ontario, plusieurs centaines de militaires ont été appelés en renfort dans certaines maisons de retraites.