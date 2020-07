publié le 18/07/2020 à 12:41

Face au coronavirus, le Groupement Hospitalier de la région Mulhouse Sud-Alsace s’est doté, dès le 14 mars d’une Unité de Ressource et de Soutien inédite pour répondre à l’urgence et à la souffrance des professionnels de santé. Des équipes mobiles (binômes de psychologues et infirmiers) passent plusieurs fois par jour dans les services. En complément de cette écoute, une aile du bâtiment a été aménagée en espace de soins pour les soignants (ostéopathie, kinésithérapie, sophrologie…).

Ce dispositif unique est en train de se transformer pour accompagner au long court des équipes fortement éprouvées et impactées dans la phase post crise sanitaire dans la ville de Mulhouse.

La Fondation de France a fortement soutenu ce dispositif : elle a en effet pu prendre en charge le déploiement des moyens humains supplémentaires et de l’ensemble des professionnels de santé ayant œuvré au bien-être du personnel soignant éprouvé.

Pour plus d’information sur le dispositif : https://www.fondationdefrance.org/fr/mulhouse-prendre-soin-de-ceux-qui-nous-soignent.