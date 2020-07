Coronavirus : comment l'association "Food de Rue" a nourri les plus démunis

publié le 12/07/2020 à 10:06

Ce dimanche RTL met un coup de projecteur sur l'association Food de Rue. C'est "une association porteuse d'un projet économique à vocation sociale. Elle accompagne des femmes éloignées de l'emploi, vers les métiers de la restauration. Elles sont employées polyvalentes, à la fois des cuisinières et des vendeuses en primeurs et épicerie", nous explique Gauthier Hauchard, co-fondateur et directeur de l'association Food de Rue.

Cette association, qui fonctionnait plutôt bien, a été directement impactée par la crise sanitaire. "Comme beaucoup de structures, 50% de notre effectif, qui ne sont que des mamans, se sont vues confinées et nous avons perdu 80% de nos clients pendant la durée du confinement", poursuit Gauthier Hauchard.

Finalement, Food de Rue a décidé de rester ouvert et de se réinventer pour venir en aide aux plus démunis. "Nous avons décidé de mettre en oeuvre un dispositif pour répondre à ces problèmes de confinement", ajoute le co-fondateur de l'association qui précise avoir "pu produire 12.000 unités de consommation, des entrées, des plats, des desserts, soit l'équivalent de 4.000 repas et nous les avons distribué auprès du Samu social, de l'hôpital et des maraudes", explique Gauthier Hauchard.